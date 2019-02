Bonne table à Caen : la Villa al Taglio, la cuisine italienne par excellence

Rien que dans le nom, vous savez plus ou moins ce que vous allez trouver dans votre assiette. La Villa al Taglio s'est installée à la place de l'ex-Boucherie au 43 Quai de Juillet, face au centre commercial des Rives de l'Orne, mercredi 16 janvier dernier. Dans un restaurant de 180 places en comptant les terrasses chauffées, toute la décoration a été refaite. Fini le rouge et place au vert, les serveurs munis de leur tablier bien repassé vous accueillent les bras ouverts. Côté table, ce midi, vous avez l'embarras du choix.

Le nouveau propriétaire vient à vous

La formule express de 9,90 € le midi semble parfaite pour manger sur le pouce. Sinon, optez pour la formule entrée + plat ou plat + dessert pour 14,50€, pas plus ! Et pour les plus gourmands, ajoutez 4€ supplémentaires pour la totale entrée + plat + dessert. Cuisinée avec des produits venus directement d'Italie, vous ne serez pas déçus du voyage.

Pour ma part, fidèle à mes habitudes, j'opte pour la formule gourmandise avec la petite touche sucrée pour terminer le repas. En plat principal, vous aurez le choix entre quatre plats dont traditionnellement le plat du jour, des tagliatelles aux tomates et aux trois viandes épicées, les pâtes cassarece au pistou, ou un duo de pizza. Après conseil de la serveuse, je prends la deuxième option. Mon ventre qui gargouille s'oriente plutôt vers ce genre de pâtes enroulées aux herbes. Et avant de goûter ma panna cotta, le nouveau propriétaire, Jean-Michel, prend le temps de passer pour se présenter et s'assurer que tout se passe bien. Agréable et goûtu, promis, je reviendrai !

Villa Al Taglio, 43, quai de Juillet 14000 CAEN. Contact : 02 31 34 89 89