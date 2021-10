zénith. Franck Dubosc, l'humoriste " fifty fifty "

Franck Dubosc, l'humoriste aux yeux bleus pose ses valises jeudi prochain au Zénith de Caen, le temps d'une soirée. Comédien connu pour son interprétation de personnage dragueur, frimeur et amusant dans des films tels que Camping, Incognito ou encore Bienvenue à Bord, il présentera son nouveau spectacle : " Fifty fifty. " Celui-ci a été crée en 2017 et ne cesse d'être joué à travers la France. Arrêter ? Jamais. Le comédien est à l'aise avec lui-même : " J'ai 50 ans et j'aime ça ! " Une présence sur scène, un dynamisme et une vivacité signé Franck Dubosc.

" Fifty fifty "

D'après lui, " à 50 balais, le plus dur c'est d'être un vieux pour les jeunes, et un jeune pour les vieux, c'est fifty fifty... Mi figue-mi raisin... Sec, pour le coup "

Pratique. Jeudi 17 janvier 2019 à 20 heures au Zénith de Caen. De 39€ à 49€.