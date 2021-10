Hors Normandie. Une collaboration entre Camila Cabello et Mark Ronson ?

La jeune interprète de "Havana" pourrait s'associer avec le musicien britannique si l'on en croit les publications des deux artistes sur leurs comptes Instagram et Twitter.

C'est tout sourire que la musicienne, à qui l'on doit le tube "Havana", s'affiche sur son compte Instagram, aux côtés de Mark Ronson. Ce dernier a, quant à lui, posté un cliché identique sur Twitter, avec la légende "Feelings & Consequences". Une publication qui a tout l'air d'annoncer un titre commun pour les deux stars.

L'auteure et interprète Olsey Juber est aussi de la partie. Il ne s'agira pas de la première collaboration entre les deux musiciennes. Olsey Juber a en effet écrit le morceau "She Love Control" pour la jeune chanteuse, rapporte le NME.

En janvier 2018, Camila Cabello sortait son premier album éponyme, après son aventure au sein des Fifth Harmony. Quant à Mark Ronson, il a récemment dévoilé le single "Nothing Breaks Like A Heart" avec Miley Cyrus.