Hors Normandie. Taylor Swift et Camila Caello grandes lauréates des American Music Awards

Avec ses quatre victoires (Artiste de l'année, Meilleur Album Pop/Rock, Meilleure Artiste Féminine Pop/Rock et Tournée de l'année), Taylor Swift a dépassé le record précédemment détenu par Whitney Houston de 21 trophées. Elle a désormais 23 statuettes à son actif.

Camila Cabello a elle aussi remporté quatre prix, celui de la Meilleure Chanson Pop/Rock, de la Collaboration de l'année et de Meilleur Clip (pour "Havana"), sans oublier le trophée de la Nouvelle Artiste de l'année.

La rappeuse Cardi B et le chanteur de country Kane Brown ont chacun remporté trois prix. Cardi B a été élue Meilleure artiste de Rap/Hip-Hop de l'année alors que Kane Brown devient le Meilleur Artiste masculin de country (Carrie Underwood a gagné le trophée féminin).

Post Malone s'est illustré dans la catégorie Artiste masculin Pop/Rock, mais a aussi remporté le prix du Meilleur Album Rap/Hip-Hop avec "Beerbongs and Bentleys."

La soirée a été marquée par plusieurs performances survitaminées, avec notamment l'interprétation de "I Did Something Bad" en ouverture de soirée par Taylor Swift, une version très latina de "I Like It" par Cardi B, ainsi qu'une nouvelle balade de Jennifer Lopez ("Limitless") issue de son film "Second Act."