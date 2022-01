Ce beau succès, le deuxième toutes compétitions confondues en trois mois (pour sept défaites et trois matchs nuls) leur a permis de remonter à la onzième place du classement de Ligue 1. Le TFC va tenter de concrétiser ses progrès à domicile, où il a plus souvent perdu que gagné cette saison (deux victoires seulement, six buts inscrits au total pour sept encaissés).



Toulouse-Caen, samedi 4 décembre à 17h.





