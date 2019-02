Hockey sur glace (Magnus) : cinglante revanche pour Rouen devant Amiens ! 

Le match.

Les "Jaunes et Noirs" ont bien choisi leur jour pour retrouver leur jeu qui faisait défaut depuis plusieurs matchs maintenant. En effet, c'est après quinze minutes dans le premier tiers que Marc-André Thinel trouve un,e merveille de passe pour Chad Langlais qui a tout le temps d'ajuster Buysse pour le premier but de la rencontre 1-0. Après un premier tiers où les Rouennais ont été bien en place, les Jaunes et Noirs prenaient deux buts d'avance Mathieu Roy en supériorité numérique 2-0 à la mi-match. C'est dès la 2è minute du 3è tiers que Thinel allait trouver une nouvelle belle passe de derrière la cage pour Mathieu Brodeur qui arrive lancé et ne se pose pas de question pour lancer une mine qui fait de nouveau vibrer les filets amiénois 3-0. L'addition allait continuer avec une récupération de palet en infériorité numérique de Joris Bedin qui partait seul au but pour le 4-0. Bien décidés à prendre leur revanche sur leur adversaire qui l'avait emporté lors du dernier match, les Normands marquaient de nouveau par l'intenable Alex Aleardi qui reprenait de volée un rebond laissé par Buysse qui se faisait sortir du match par son entraîneur 5-0. Il faudra un coup du sort pour que Matija Pintaric encore très en forme dans ce match ne réalise pas son blanchissage sur un palet dévié d'Alex Aleardi qui sauvait l'honneur pour les Gothiques 5-1 a moins d'une minute trente de la fin du match. La soirée allait quand même être conclue de belle manière sur un 6è et dernier but de Juha Koivisto.

Fabrice Lhenry (entr/ Rouen): " Je suis très satisfait de comment on a joué ce soir. Comme j'ai dis aux joueurs, j'ai regardé mes fiches par rapport a mardi contre Nice et c'était les mêmes ,noms sur la glace mais une équipe complétement différente. J'avais hâte qu'on rebondisse parce que depuis Noël je trouvais qu'on était au ralenti et suffisant, et ce soir c'était un match style playoffs contre une équipe d'Amiens très forte encore cette année. "

Florian Chakiachvili (Rouen) : " ça a fait du bien à tout le monde d'avoir un vrai match, ça faisait un moment qu'on était en dessous, Amiens était l'équipe qu'il fallait pour ça, on s'est peut être préparé plus sérieusement. C'est pas le premier match où on est sérieux derrière et je pense que ça peut être une force pour la suite de la saison. Ca reste un match particulier ça nous tient a cœur de le gagner et ce soir il était pour nous et c'est tant mieux. "

Les joueurs de Fabrice Lhenry profitent une nouvelle fois un faux pas de Grenoble contre Gap 4-2 pour prendre seize points d'avance au classement avant de se déplacer à Anglet, mardi 22 janvier 2019.