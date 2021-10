Caen. Crise sociale : un débat organisé par l'Église, à Caen

Les paroisses de Caen (Calvados) organisent, samedi 19 janvier 2019, une soirée de dialogue et de débat, à la salle paroissiale du quartier de Venoix. À l'ordre du jour notamment, la crise des Gilets jaunes, et la question "d'un monde rural qui se sent de plus en plus abandonné", explique Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse Bayeux-Lisieux. Rendez-vous à partir de 20h30. Tout citoyen, croyant ou non, y est convié.