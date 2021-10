Rouen. Bonne table à Saint-Étienne-du-Rouvray : Le coup de cœur, spécialités du Portugal

L'enseigne paraît modeste, à deux pas de la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). À l'intérieur, une décoration et du mobilier simple, façon fast-food, une musique bien présente, mix des hits du moment et de titres plus anciens. Et puis surtout un accueil chaleureux. Le patron nous installe, mes collègues et moi, sourire aux lèvres, la blague facile et nous invite à jeter notre dévolu sur l'ardoise, où figurent les produits du jour. Au choix notamment, 1/4 de poulet, Lombo, merguez ou encore palette de bœuf.

Bifanas : "le kebab portugais"

Pour l'apéritif, je me rafraîchis avec une Super Bock, une bière blonde portugaise qui m'est servie avec du chorizo bien relevé. Sur les conseils du patron, le Bifanas fait ensuite l'unanimité parmi nous : de la viande de porc marinée, puis frit, parfumée au paprika et agrémentée de quelques petits légumes. Le tout peut être servi entre deux tranches de pain ce qui fait dire à mon hôte que c'est un peu "le kebab portuguais". J'opte pour le service à l'assiette, version plus légère et tout à fait satisfaisante, à la fois relevée et parfumée.

Je finis de combler mon appétit avec une tarte tatin, moins traditionnelle. Moins convaincante aussi mais qu'importe. La qualité du plat, l'ambiance et l'accueil en font tout de même un restaurant à recommander. D'autant que le prix reste raisonnable, à 17€ à peine pour l'apéritif, le plat, le dessert et le café.

219 rue Lazare Carnot à Saint-Étienne-du-Rouvraytel : 06 62 16 78 50