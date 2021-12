Coup d'envoi de la tournée mondiale de Coldplay

Coldplay va sillonner l'Amérique du Nord et l'Europe, pour défendre sur scène son album Mylo Xyloto. Partie d'Edmonton au Canada, le 17 avril, la tournée se poursuivra jusqu'en septembre. Les rockeurs britanniques joueront plusieurs soirs d'affilée à Vancouver, San José, Los Angeles, Londres, Manchester, Dallas, Houston, Philadelphie, Washington, Toronto, Montréal, Boston, East Rutherford (New Jersey), Chicago et Saint Paul. Ils passeront également par Porto, Madrid, Turin, Zurich, Copenhague, Stockholm, Paris, Prague et Varsovie, et feront plusieurs dates en Allemagne.

