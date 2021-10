Le-Havre. Des Havrais (et leur chat) vont visiter la Normandie à bord d'un van

Après un tour d'Europe, direction les routes normandes pour Stéphanie Varoquier et Pierre-Benoît Aurié. Ce couple a visité l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou encore la Hongrie en 2017 à bord d'un camion aménagé. Ils ont alors créé un blog, Técap, sur lequel ils racontaient leurs expéditions. Cette aventure terminée, ils se sont "sédentarisés" au Havre (Seine-Maritime) où ils ont trouvé du travail et retrouvé des liens avec leur enfance.

Mais pendant leurs week-ends et jours de congé, ils comptent bien découvrir la Normandie car "l'envie de faire des road-trip est assez tenace !" :

À chaque étape, ils comptent écrire un article sur le blog, à l'image de ce qui a été fait pour leur première excursion, à Fécamp. "On y était pour le nouvel an et on a visité le palais de la Bénédictine, le musée des Pêcheries, on s'est promenés dans la ville, on est allés au Casino, explique Stéphanie. L'idée est de partager nos découvertes, surtout avec des photos pour mettre en avant les lieux. Et puis ça nous fait un souvenir, un carnet de mémoire des voyages."

Le chat, Minette, est toujours du voyage. - Técap

Stéphanie Varoquier a aussi lancé un blog dédié aux bonnes adresses sur Le Havre qui s'appelle "Un havre de bonheurs".