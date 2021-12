Deux blessés graves dans une collision entre une voiture et une moto près de Caen

Un accident, survenu vendred soir, a fait deux blessés graves près de Caen, à Mouen. Une voiture est entrée en collision avec une petite moto. La conductrice de la voiture tournait à gauche, et n’a pas vu la moto qui arrivait en face.

Le pilote de la moto et son passager, respectivement 19 ans et 16 ans, sont grièvement blessés, le passager du deux-roues est dans un état critique. Il a été réanimé sur les lieux de l’accident avant d’être évacué vers le CHU de Caen. Dans la voiture la jeune femme, âgée de 22 ans et enceinte de six mois a également été transportée en état de choc vers le CHU.