Caen. Hockey sur Glace (D1) : Caen s'incline à la Roche et sort du top 8

Le match.

Ça leur pendait au nez depuis plusieurs semaines, c'est désormais une réalité : les Drakkars de Caen ne sont plus dans les places qualificatives pour les play-offs. Battu à La Roche-sur-Yon (Vendée), 4-3 après prolongations, Caen est désormais 9e et va devoir s'arracher pour retrouver une place dans le top 8, qui serait amplement méritée au vu de sa première partie de saison. Si l'on voulait voir le verre à moitié plein, on pourrait souligner que Caen était mené 3-0 à 15 minutes de la fin et qu'aller chercher le point de la prolongation est déjà une belle prouesse. Mais un point c'est trop peu pour viser les play-offs, il ne reste plus que 8 journées pour ne pas avoir de regrets à la fin.

Les buts

La Roche-sur-Yon : 32e : Strumas assisté par Medeiros et Dian (1-0)

35e : Strumas assisté par Dian (2-0)

41e : Piacka assisté par Palanto (3-0)

65e (prolongation) : Jariluoma assisté par Palanto et Charvat (4-3)

Caen : 48e : Devin assisté par Bushbacher et Aurard (3-1)

56e : Bushbacher assisté par Devin et Colotti (3-2)

58e : Bushbacher assisté par Rasulov et Aurard (3-3)

La fiche

La Roche-sur-Yon - Caen : 4-3 (AP) (0-0, 2-0, 3-3)

La Roche-sur-Yon : Peksa (GB, 37 arrêts), Gaubert (GB), Laporte, Strumas, Palanto, Labbe, Medeiros, Frecon, Magne, Jacques, Farkasovsky, Bourguignon, Mony, Charvat, Jariluoma, Piacka, Durand, Joerger, Donald, Dian, Vigor, Seignez

Caen : Papillon (GB, 33 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Labanowicz, Rasulov, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Davenel, Colotti, Alvarez

