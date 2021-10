Rouen. Gilets jaunes : plus de 850 000€ de dégâts sur la métropole de Rouen

Les samedis se suivent et se ressemblent à Rouen (Seine-Maritime). Et la Métropole Rouen Normandie (MRN) constate désormais les dégâts. "Ils se traduisent par des dommages causés sur l'espace public (chaussées et trottoirs, plateformes TEOR), sur le mobilier urbain (les abribus, les panneaux de signalisation, les garde-corps des ponts) et sur les bacs et conteneurs à déchets", indique la MRN dans un communiqué. Des dommages qui ont été estimés à 850 000 euros par la collectivité, "indépendamment de son impact en ressources humaines, compte tenu de la mobilisation particulière demandée aux services de la Métropole".

Le bien commun

Dans son communiqué, la MRN "rappelle que l'ensemble de ces biens publics est le bien commun, celui de tous les habitants du territoire". Elle estime également que les chantiers en ce moment dans le centre-ville et la réalisation de la T4 ont "pour objectif d'embellir le cadre de vie [...] et de renforcer notre activité à quelques mois d'un événement de dimension internationale, l'Armada."

La Métropole, par la voix de son président Frédéric Sanchez, appelle au calme à la veille de nouveaux mouvements, prévus le 12 janvier 2019, et rappelle que le droit de manifester est une liberté fondamentale "pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi".