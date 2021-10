Le-Havre. [Ligue 2] : "le mois le plus important de la saison" pour le HAC

"Le match le plus important, c'est Grenoble", martelait Alexandre Bonnet, le capitaine du Havre AC (Seine-Maritime), avant les deux matches de Coupes face aux Girondins de Bordeaux. Au sortir d'une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France, suivie d'une élimination en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les Ciel et Marine vont se replonger dans le quotidien du championnat à l'occasion de leur déplacement à Grenoble (Isère), samedi 12 janvier 2019, pour le compte de la 20e journée de Ligue 2, la première de la phase retour.

Seulement 10e, avec certes un match de retard - face à Valenciennes au Stade Océane mardi 15 janvier 2019 - les Havrais ne peuvent plus se permettre de traîner en route. Alexandre Bonnet en est bien conscient : "Par rapport à notre situation au classement, on se doit de tout rafler dans ce mois de janvier rempli de beaucoup de matches, le mois le plus important de la saison. Soit on va être capable de se repositionner, soit on va végéter tout au long de la saison dans un ventre mou qu'on ne veut pas. Il faut prendre le tournant dès à présent", prône-t-il.

"On reste à portée des équipes du haut"

Capable de s'imposer à Metz, chez le leader (0-1), puis de s'incliner une semaine plus tard à domicile face à Béziers (2-3), le HAC a brillé par son irrégularité au cours de la première partie de saison. "Sur la durée, on a souvent manqué quelques tournants importants", reconnaît volontiers Alexandre Bonnet. "On a laissé filer pas mal de points, parfois par manque de concentration, parfois à cause de petits détails qu'on a mal gérés. C'est dans ce sens-là qu'on doit être encore plus mature et plus fort."

Malgré leurs résultats en dents de scie, les Havrais ne sont pas décrochés, puisqu'ils ne comptent que cinq points de retard sur le 3e (Lens). "On reste à portée des équipes du haut. Il faut s'accrocher à ça et faire en sorte de ne pas renouveler les erreurs qu'on a pu faire par le passé. Pour se replacer, il va falloir enchaîner des séries, ce qu'on n'a pas réussi à faire lors de la première partie de saison." A Grenoble, Bonnet et ses coéquipiers savent ce qu'il leur reste à faire.

Grenoble – HAC, samedi 12 janvier 2019 à 15 heures.