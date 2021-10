Goderville. Campagne-de-Caux : expliquer le tri

Pour faire en sorte de ne pas augmenter sa redevance sur la collecte des déchets, la communauté de communes Campagne-de-Caux (autour de Goderville en Seine-Maritime) veille aux bonnes pratiques. Pour sensibiliser et bien informer les habitants sur le tri, Manon Dubos (19 ans), une service civique du Bec-de-Mortagne, fait de l'observation et du porte à porte depuis novembre 2018. Sa mission se terminera en juillet 2019. Son travail a commencé par une sensibilisation des professionnels (entreprises et commerces) et se poursuit depuis le 9 janvier 2019 par la visite des particuliers.

Écoutez Manon Dubos :

Manon Dubos

Limiter les erreurs de tri

Cette campagne de sensibilisation vise notamment à réduire les erreurs de tri. Les erreurs les plus courantes : enfermer ses déchets recyclables dans des sacs opaques et mettre le verre dans le bac jaune ou même dans le bac gris. Le verre est recyclable à l'infini. Il doit être déposé dans les collecteurs publics disposés dans chacune des 22 communes de Campagne-de-Caux.

Une sensibilisation particulière concerne les cartons. Ce n'est pas une erreur de les mettre dans le bac jaune mais la communauté de communes incite les habitants à les déposer directement à la déchetterie de Goderville. Le centre de tri du Havre (où sont expédiés les déchets recyclables) facture 230 euros la tonne à la collectivité alors que les cartons récoltés à la déchetterie peuvent être revendus 80 euros la tonne.

Écoutez Benoît Deschamps, vice-président Campagne-de-Caux en charge de la rudologie :

Benoît Descamps, vice-président Camapgne-de-Caux

Réduire ses déchets

Campagne-de-Caux essaye également d'inciter les habitants à produire moins de déchets ménagers (bac gris). La communauté de communes incite au compostage. Elle propose d'ailleurs des composteurs au prix de 20 euros à retirer dans ses locaux à Goderville.

Manon Dubos, en plus du porte à porte, va examiner la rotation des tournées de collecte, notamment concernant les bacs gris. Ces derniers sont ramassés toutes les semaines. La collectivité s'interroge sur la possibilité d'effectuer ce ramassage tous les quinze jours, toujours dans un souci d'économie. La collecte des bacs jaunes ne sera pas modifiée (tous les quinze jours). Pour les foyers jugeant leur conteneur jaune trop petit, la communauté de communes rappelle qu'il est possible d'en changer sur simple demande.