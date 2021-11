Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 12 Avril

Ce jeudi, le quinté se court sur l'hippodrome de Longchamp dans le prix du Palais des Glaces sur la distance de 2000 mètres. 14 chevaux seront au départ à 13h50 sans le numéro 6 qui est non partant. Le départ de cette épreuve sera donné à 13h50.

Pour ce quinté, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 13 Pivoina, qui monte en puissance au fil de ses sorties et qui est donc proche de son top, et le numéro 15 Hippy, qui vient de prouver sa valeur dans un précédent quinté et qui peut cette fois ci s'imposer.

Il ajoute à sa sélection le numéro 10 Utopia Jem, bonne finisseuse qui peut s'imiscer à l'arrivée. Ce numéro 10 qui sera son coup de coeur du jour. Il complète sa sélection avec les numéros 12 Satwa ruby, le 5 Victorinna, le 3 Calipatria, le 1 Annua, et le 11 Halo de Lune.

Voici donc le rappel de sa sélection : 13 - 15 - 10 - 12 - 5 - 3 - 1 - 11

Bons gains à tous et à demain.