Caen. Hockey sur glace : les Drakkars chutent à Marseille

Les Drakkars de Caen (Calvados) se sont inclinés 4-2 à Marseille (Bouches-du-Rhône) ce mardi 8 janvier 2019. Promus mais surtout surprenants 5e du championnat de Division 1, les Marseillais ont su profiter de leur temps fort pour inscrire 3 buts autour de la première pause. Avec cet avantage notable, c'était devenu plus simple pour les Provençaux qui ont néanmoins laissé Caen réduire l'écart dans la foulée (Prosvic, 31e). S'ensuivent un nouveau but pour chaque équipe et donc une défaite pour Caen. Le matelas qu'avaient les Drakkars dans la zone de play-offs a désormais fondu, et il va leur falloir enchaîner les bons résultats pour éviter un désastre en fin de saison.

Les buts

Marseille : 20e : Springer assisté par Westerlund (1-0)

23e : Bajaruns assisté par Baskatovs et Jensen (2-0)

26e : Westerlund assisté par Heiskanen et Cestr (3-0)

42e : Baskatovs assisté par Bajaruns et Jarolin (4-1)

Caen : 31e : Prosvic assisté par Raslov et Devin (3-1)

46e : Colotti assisté par Rasulov et Menard (4-2)

La fiche

Marseille - Caen : 4-2 (1-0, 3-1)

Marseille : Virtanen (GB, 37 arrêts), Nicolt (GB), Springer, Westerlund, Guirado, Gallet, Hynonen, Cestr, Heiskanen, Aube, Boccassini, Morel, Jensesn, Fine, Bajaruns, Geoffroy, Deshaies, Jarolin, Vento, Siguenza, Baskatovs, Villiot

Caen : Papillon (GB, 31 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Labanowicz, Rasulov, Robert, Benoir, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez