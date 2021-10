Bourgtheroulde-Infreville. Eure : Emmanuel Macron attendu à Grand Bourgtheroulde

On savait qu'il venait dans l'Eure. On sait désormais où. Emmanuel Macron est attendu mardi 15 janvier 2019 à Grand Bourgtheroulde. C'est ce qu'a annoncé ce matin Sébastien Lecornu, ministre eurois chargé des Collectivités territoriales sur LCI.

Une information confirmée à Tendance Ouest par Bruno Questel, député LREM et premier maire de cette commune nouvelle en 2016.

Un débat jusqu'à mars

Sur le fond, le grand débat national doit permettre "à toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les Français", indique le site du gouvernement qui y est consacré.

Il s'articule autour de quatre thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics et la transition écologique. Il se tiendra de janvier à mars avant que des mesures concrètes soient annoncées en avril.