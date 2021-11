Nonant le Pin: début des travaux du centre de stockage des déchets

Cette plateforme doit accueillir chaque année : 90.000 tonnes de déchets de broyage automobiles et 60.000 tonnes de déchets industriels « non-dangereux ».



La procédure d’autorisation d’implantation a été aussi longue que tumultueuse : elle a débutée en 2006, mais en 2010 le préfet avait dit « non ». 1 an plus tard, le tribunal administratif disait le contraire...

Finalement, les travaux de terrassement sont en cours, à la sortie de Nonant le Pin, en direction de Sées : les 2 casiers de chacun 17 alvéoles auront une durée d’exploitation de 17 ans.