Rouen. Acte VIII des gilets jaunes : trois personnes condamnées à Rouen

La manifestation a été émaillée de violences, samedi 5 janvier 2019 à Rouen (Seine-Maritime).

Des scènes désormais classiques dans le centre de la ville aux cent clochers le samedi : feux de poubelles, barricades, distributeurs de banque dégradés, abribus brisés… Et puis, des affrontements entre certains manifestants et des forces de l'ordre, les uns jetant des pavés, les autres répliquant par des tirs de flashball et de grenades lacrymogène.

18 personnes ont été interpellées à l'issue des manifestations.

• À lire aussi. Gilets jaunes : la Métropole Rouen Normandie porte plainte après des dégradations

• À lire aussi. Gilets jaunes : d'importantes tensions à Rouen ce samedi



Du ferme et du sursis

Parmi elles, trois sont passées en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), lundi 7 janvier 2019 pour des violences sur les forces de l'ordre.

"Les peines prononcées sont respectivement de six mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve, quatre mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve et quatre mois de prison ferme", précise Pascal Prache, procureur de la République de Rouen.