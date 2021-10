Théâtre d'impro. Deus : nouveau spectacle de la troupe d'impro rouennaise Jeux d'Rôles

Pour inaugurer la nouvelle année, la troupe Jeux d'Rôles a imaginé un nouveau spectacle d'improvisation théâtrale audacieux à découvrir à l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime), samedi 12 janvier. Claire Latinier, présidente de l'association et également comédienne, nous parle de ce nouveau projet :

Quel est le but de l'association Jeux d'Rôles ?

"C'est une association rouennaise qui fête ses 15 ans cette année, dont l'objectif est de promouvoir le spectacle vivant amateur. La troupe rassemble une dizaine de comédiens et nous avons aujourd'hui cinq créations à notre actif. Au sein de la troupe, on pratique essentiellement l'improvisation théâtrale, sous des formes cependant très différentes, à la fois adaptées pour des spectacles en salles ou dans la rue. Ensembles, nous participons à un atelier de création et c'est dans ce cadre que ce nouveau spectacle a vu le jour. 'J'peux pas j'ai Deus' est la nouveauté de l'année et c'est le fruit de nouvelles recherches."

Quelle est l'originalité de ce spectacle ?

"C'est une forme longue d'improvisation théâtrale : ce que nous appelons dans le jargon 'Deus', d'où le titre du spectacle. Cette forme n'est pas banale mais de plus nous avons imaginé une nouvelle contrainte : des amis de la troupe et des spectateurs fidèles vont nous proposer des musiques, dont nous ne prendrons connaissance que le soir même du spectacle. Celles-ci vont nous suggérer des ambiances sur lesquelles nous allons broder l'intrigue, un peu comme la bande-son du film vient souligner les propos. Le spectacle se compose de deux sets d'une demi-heure introduits de manière aléatoire par une musique puis conclus par une autre. Après l'écoute du premier morceau nous nous accordons une seule minute pour nous consulter avant de nous lancer dans le jeu."

Comment composez-vous l'intrigue ?

"Nous nous donnons beaucoup de liberté et ce spectacle sera toujours unique puisqu'il évolue en fonction de la musique qui nous est fournie. Il n'y a aucune trame pré-établie, le seul fil conducteur c'est l'ambiance musicale. Cependant il y a des méthodes d'improvisations sur lesquelles nous nous basons : des outils de jeux, des flash-back, des ralentis, l'intervention d'un narrateur ou l'apparition et la disparition de personnages par un jeu de paravent. C'est un formidable exercice de style qui nous permet de tester toutes nos connaissances. Nous avons quelques accessoires à notre disposition et pour éléments de décors des cubes que l'on peut déplacer ; cela suffit à construire un espace et à suggérer une ambiance."

Comment chacun des comédiens trouve sa place dans le jeu ?

"Nous serons huit sur scènes mais tout le spectacle, que ce soit la lumière ou la musique, sera géré par des membres de la troupe. La règle d'or de l'improvisation c'est l'écoute. Nous travaillons très souvent ensemble et la complicité qui nous unit nous permet de trouver le juste équilibre pour chacun. En fait tous les rôles sont importants. Les seconds rôles visent à mettre en valeur les rôles principaux et c'est souvent encore plus complexe de faire un second rôle : c'est d'ailleurs ce que je préfère jouer, cela me permet d'incarner plusieurs personnages et de faire aussi des rôles de figuration. L'autre défi bien sûr c'est de conclure l'intrigue par une chute logique tout en respectant le temps qui nous est imparti. Cette chute se dessine au fur et à mesure grâce à l'intervention de chacun des participants."

Samedi 12 janvier 2019 à 20h30 à L'Almendra à Rouen. 5€. Réservation au 06 44 80 76 46