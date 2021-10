Le-Havre. Cinq Havrais prêts à gravir le Kilimandjaro pour aider les jeunes albinos

"On se voyait mal partir en Tanzanie et ne rien faire pour eux". "On", c'est Anthony Fillastre, Jérémy Romain, Robin Dufresne, Rodolphe Avenel et Franck Blandin, cinq amis et collègues du Grand port maritime du Havre (Seine-Maritime). "Eux", ce sont les enfants albinos de Tanzanie, persécutés à cause de leur maladie. Les cinq jeunes hommes ont créé une association, Les Défis de l'espoir, et organisent une soirée hypnose au Magic Mirrors du Havre vendredi 11 janvier 2019 pour récolter des fonds afin d'aider ces jeunes.

"C'est parti d'un défi sportif lancé entre amis - gravir le Kilimandjaro en Tanzanie - et ça s'est transformé en projet humanitaire parce que quand on s'est renseignés, on s'est aperçus qu'il y avait un réel problème", raconte Anthony Fillastre, l'un des cinq passionnés de montagne :

"On est tous les cinq papa et ça nous a touché" Impossible de lire le son.

Les cinq havrais ont pris contact avec une association sur place, Les Couleurs de l'espoir, qui vient en aide aux enfants. Le départ pour la Tanzanie n'est prévu que pour septembre 2020. Avant, ils s'attaqueront au Mont Blanc, en juin, et surtout, vont prendre le temps de tout organiser pour récolter un maximum de fonds.

Des fonds, il en faudra effectivement beaucoup car ils en auront aussi besoin pour financer le voyage. Le budget total, comprenant trajet, ascension et aides pour les enfants, est fixé à 20 000 euros. La soirée hypnose est donc le premier d'une longue liste d'événements à organiser pour récolter des fonds. Et là aussi, c'est une histoire d'amitié qui a permis la création de la soirée : "C'est un collègue du Grand port maritime qui réalise des spectacles d'hypnose qui s'est proposé de faire gratuitement cette soirée pour nous et lors de laquelle tous les fonds seront reversés à l'association", explique Anthony Fillastre. Le groupe a également monté un dossier de sponsoring afin d'être aidé par des entreprises dans son projet. Ce sera, en somme, une première montagne à gravir.

Soirée Hypnose au Magic Mirrors du Havre, à 20h30, vendredi 11 janvier 2019. Renseignements sur magicmirrors.lehavre.fr