Rouen. Le 1er janvier, il dégrade des véhicules "pour une rage de dents"

Le 1er janvier 2019 à Rouen vers deux heures du matin à Rouen (Seine-Maritime), une patrouille de police voit un homme s'affairer dans un véhicule dans lequel il s'est manifestement introduit par effraction. Les policiers s'approchent mais l'individu parvient à s'enfuir en les voyant. L'intérieur du véhicule est saccagé et on constate de nombreuses dégradations sur l'ensemble de la voiture. On avertit le propriétaire mais dans la foulée, un deuxième véhicule garé non loin se révèle avoir été également fracturé par le même individu qui déambule dans les rues voisines. Cette fois-ci, il n'échappe pas aux policiers et est interpellé. Jimmi Guichard, 41 ans, est emmené au commissariat. Il est très alcoolisé, titube et tient des propos incohérents.

Un casier chargé

Il explique que, souffrant d'une rage de dents, il cherchait de quoi se soulager en fouillant les voitures, après avoir fait la fête avec des amis et bu excessivement. Le casier judiciaire du prévenu affiche 34 condamnations pour vols, usage de stupéfiants et port d'arme. Un substitut aux substances stupéfiantes lui a aussi été prescrit et il admet que l'absorption d'alcool est incompatible avec son état de santé. "Le délit vient s'ajouter à une liste déjà longue", affirme le procureur de la République de Rouen lors de l'audience du jeudi 3 janvier 2019. Pour sa défense, "il a fait de gros efforts pour se calmer". Après délibération, il est finalement reconnu coupable et condamné à une peine de deux mois de détention ferme.