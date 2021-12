Foot US : les Conquérants de Caen en pleine souffrance

Il se déplacera ce jour-là chez le leader invaincu, La Courneuve. "Normalement, on a un pied en D3", avance le président Sébastien Lerosey. Si la tendance se confirme, les Conquérants auront préservé l'essentiel en dépit d'une saison "très compliquée". Parti pour jouer les play-off, le seul club bas-normand évoluant au niveau national a vite déchanté. La marche était trop haute.

"L'année dernière, nous avions atteint le premier tour des play-off mais nous évoluions dans une poule Bretagne – Pays de la Loire au niveau de jeu plus faible. Là, nous sommes axés sur l'Île de France et cela change beaucoup de choses." Caen, confronté en plus à des soucis d'effectif liés aux blessures, a dû faire face à une adversité relevée… et enrichissante. "Nous avons progressé", assure Sébastien Lerosey, qui vise toujours la D2 à moyen terme pour son club.