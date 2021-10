Caen. Affrontements en centre-ville de Caen entre Gilets jaunes et forces de l'ordre

Après la marche pacifique ce samedi 5 janvier 2019 au matin, l'atmosphère s'est nettement plus tendue à Caen (Calvados) en ce début d'après-midi. Des affrontements entre des centaines de Gilets jaunes et les forces de l'ordre sont en cours, à coup de gazs lacrymogènes. Le secteur du centre-ville, et particulièrement l'avenue du Six-Juin est à éviter. Plus d'informations à venir.