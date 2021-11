Hockey : Coup dur pour les Drakkars avec le départ de Fouqurel

Meilleur joueur caennais cette saison, gardien aux portes de l'équipe de France à seulement 21 ans, Clément Fouquerel s'était vu proposer une prolongation de contrat assortie d'une augmentation salariale qui aurait dû le convaincre de rester une année supplémentaire. "Il y a trois semaines, j'étais prêt à resigner", confie l'intéressé. Ses supérieurs hiérarchiques étaient plutôt confiants, persuadés d'avoir fait tout leur possible pour conserver les faveurs de leur jeune prodige. Un mouvement à l'autre bout de la France est venu troubler leur confiance.

En rejoignant Angers, l'international français Florian Hardy a laissé vide la cage de Chamonix, troisième de la saison régulière tout juste écoulée. Les dirigeants chamoniards ont alors décroché leur téléphone pour appeler Clément Fouquerel. "Ils m'ont fait une proposition très intéressante d'un point de vue sportif, explique le natif de Cherbourg. Sur le coup, j'avais envie de dire je pars tout de suite, mais j'ai pris le temps de bien réfléchir avant de donner une réponse."

Plus de compétitivité

Assuré d'être le gardien titulaire d'une équipe compétitive, Clément Fouquerel avait toutes les raisons d'attaquer ce grand virage de sa jeune carrière. Pour franchir un cap, il "fallait partir, même si je suis mis en avant à Caen". Rien de tel que le haut de tableau pour attirer le regard des sélectionneurs et "se rapprocher de l'équipe de France", l'objectif qu'annonce le joueur. Le HCC en fait les frais. "On a pris un coup sur la tête mais on va s'en remettre" assure le président Jean-Marc Soghomonian.

Au-delà du manque sportif, la décision de Clément Fouquerel pourrait soulever un nouveau problème. "Il y a un risque que son départ crée un doute parmi les autres joueurs, reconnaît Jean-Marc Soghomonian. C'est à nous de les rassurer." Les premières arrivées iront peut-être dans ce sens. Caen espère les annoncer d'ici la fin de la semaine. Les prolongations de contrat suivront-elles ? Seul Kévin Da Costa s'est, pour l'heure, réengagé. Numa Besson est parti à Morzine, Udo Marie a raccroché les patins.