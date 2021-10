Caen. Nouvel an : deux accidents mortels dans le Calvados

Deux personnes ont perdu la vie sur les routes du Calvados, tôt ce mardi 1er janvier 2019. Un premier accident s'est produit vers 2h40 sur la RD2 à Subles, près de Bayeux. Un seul véhicule est impliqué. Un homme de 28 ans est décédé. La vitesse est en cause selon la préfecture.

Quelques heures plus tard, à 7h45, un homme d'une vingtaine d'années a également perdu la vie à Saint Gatien des Bois, entre Deauville et Honfleur. Là aussi, un seul véhicule est impliqué. Le jeune homme est décédé après une heure de réanimation. La vitesse est là aussi en cause, ainsi que l'alcool selon la préfecture, qui déplore également le non-port de la ceinture de sécurité.

Une Saint-Sylvestre calme selon la préfecture

Globalement, la nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée de façon calme selon la préfecture du Calvados, qui ne relève aucun incident lié aux Gilets jaunes, ni aucun trouble majeur à l'ordre public. Quelques conteneurs et véhicules ont tout de même été incendiés.

