Caen. 10 noms retenus pour la future MJC Venoix

Quel nom pour la future Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Venoix, à Caen ? (Calvados) Un nouveau bâtiment doit être construit d'ici 2020. Les habitants du quartier ont été sollicités pour soumettre des idées de nom, et plus de 120 noms ont été proposés. La MJC a retenu dix d'entre eux :

- Électron

- Le prisme

-La passerelle

-Le pas'sage (ou passage)

-La ruche

-Le tourbillon

-Le tempo

-Le vent d'ouest

-Le vivier

-Le wagon

Le nom définitif sera dévoilé en avril lors de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment.

