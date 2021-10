Caen. Les pompiers du Calvados en grève pour le nouvel an

Le conflit se poursuit chez les pompiers du Calvados. Les soldats du feu ont déposé un préavis de grève pour la nuit du 31 décembre 2018. Toujours mécontents de la gestion de leur administration, ils ont adressé une lettre au président du département Jean-Léonce Dupont, également président du conseil de surveillance du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) 14. Dans cette lettre, ils réclament des moyens et des conditions de travail plus humaines. Le service sera malgré tout assuré la nuit du nouvel an dans le Calvados.