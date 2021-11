Tendance Ouest lance l'E-tremplin 2012

Inscrivez-vous tout de suite sur etremplin.tendanceouest.com, postez votre bio et vos titres. L'un des groupes jouera au festival Ecoute s'il pleut les 15 et 16 juin à Valognes en première partie de Mickaël Miro et le gagnant jouera sur la scène du prochain Tendance Live devant 20 000 personnes.

"Les Décalés du bocage" ont été les grands vainqueurs de l'e-tremplin 2011! Qui sera le groupe normand qui leur succèdera ?

RDV sur le site de l'e-tremplin pour vous inscrire. ICI