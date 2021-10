Rouen. Projet de passerelle à Rouen : apaisement entre Ville et Métropole

C'est un échange verbal tendu qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Le maire de Rouen (Seine-Maritime), Yvon Robert, s'est opposé au président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric Sanchez, sur le projet d'un nouveau franchissement de la Seine. L'échange a eu lieu du dernier conseil métropolitain de l'année, lundi 17 décembre 2018.

Deux nouvelles propositions

Quelques jours après, Yvon Robert a adressé, vendredi 21 décembre, un courrier à Frédéric Sanchez. Il s'accorde à dire qu'un nouveau franchissement de la Seine est nécessaire, "notamment pour les piétons et les cyclistes". Mais le maire de Rouen met en avant le besoin de "concertation".

En plus du projet de passerelle porté par le président de la Métropole, Yvon Robert propose deux autres solutions : l'amélioration des accès du pont Guillaume pour les transports doux et la création d'un nouveau franchissement à l'est, au niveau de l'île Lacroix.

Poursuite de la concertation

Le lendemain, Frédéric Sanchez répond par courrier se "félicitant" de la réponse d'Yvon Robert. "J'ai proposé la poursuite des études et l'approfondissement de la concertation publique sur les franchissements doux de la Seine", rappelle le président de la Métropole.

Les habitants de la Métropole vont donc être à nouveau consultés sur le projet d'un septième franchissement de la Seine pour trouver un terrain d'entente dans ce dossier.