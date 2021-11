Les Lanskies, petits princes de la Hot-Wave, reviennent jouer au Normandy pour le plus grand plaisir des fans de la première heure et de tous les autres aussi. Au programme, une succession de tubes et d'uppercuts sonores qui vous feront danser jusqu'à l'épuisement !

Samedi 7 avril. Normandy. Tarifs : de 6€ à 12€



Ecoutez Lewis, chanteur charismatique du groupe The Lanskies :