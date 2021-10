Caen. Festival Beauregard : quatre nouveaux noms dévoilés

C'est un cadeau de Noël avant l'heure que nous offre le Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Qui va rendre heureux, sans aucun doute, la jeune génération. Quatre nouveaux artistes rejoignent la programmation ce jeudi 20 décembre 2018, rejoignant ainsi Tears for Fears, Angèle, Suprême NTM, Limp Bizkit, Interpol, Ben Harper & The Innocent Criminals, The Blaze et Mogwai.

Beauregard va danser sur des Hits sales

La pop de Therapie Taxi rejoint Angèle et Limp Bizkit le jeudi 4 juillet. Le trio parisien connaît un grand succès depuis plus d'un an avec des textes décomplexés, sans tabou ni langue de bois. Leur titre Hit Sale, en feat avec Roméo Elvis, s'est classé parmi les titres les plus écoutés de l'année sur les plateformes de streaming légal.

Le rappeur belge Roméo Elvis justement, sera également présent sur la scène de Beauregard, samedi 6 juillet. Spontané, piquant, mélancolique et décalé, Roméo Elvis représente la nouvelle vague du rap belge. Il a su séduire par sa voix profonde, son énergie et son autodérision. Il présentera sans doute son prochain album Chocolat, prévu le 5 avril.

Disclosure clôturera le festival

Et puis l'électro sera à l'honneur de cette 11e édition du festival Beauregard. Étienne de Crécy, figure phare de la scène électronique internationale signera son grand retour au live à Hérouville-Saint-Clair le vendredi 5 juillet. Le feu sera également sur le dancefloor avec le duo Disclosure, déjà venu en Normandie en 2014. Il se produira dimanche 7 juillet.

La 11e édition du Festival Beauregard se tiendra sur quatre jours, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019, à Hérouville-Saint-Clair.