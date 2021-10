Rouen. Le parvis de la gare de Rouen fait peau neuve

La vue est dégagée et le sol en pierres claires donne une impression de modernité et de luminosité. C'est ce qui saute aux yeux des voyageurs qui sortent de la gare de Rouen (Seine-Maritime) et qui découvrent son nouveau parvis, dont les travaux sont pratiquement terminés. Sur sa partie Est, tout du moins, où seuls quelques finitions et les aménagements paysagers manquent à l'appel.

Priorité aux piétons et aux transports en commun

De l'autre côté de la rue, les ouvriers sont encore à l'œuvre autour des aires où les cars et les taxis viendront bientôt prendre place. Car c'est eux qui auront la priorité aux abords de la gare, avec les cyclistes, les piétons et tous les autres modes de déplacement doux. "Il n'y aura plus de circulation devant l'Hôtel de Dieppe", explique Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, qui organise ces travaux au titre de sa compétence voirie. En descendant de la rue Verte, les véhicules seront amenés à poursuivre dans la petite portion de cette voie qui descend après la gare, pour retrouver la rue Jeanne-d'Arc et les boulevards.

Cette partie de la rue Verte fera l'objet de travaux d'assainissement et d'une rénovation, mais le calendrier du chantier n'est pas encore fixé. Avant cela, une dernière phase de travaux débutera en janvier sur la partie à gauche de la rue Jeanne-d'Arc, lorsque l'on se trouve face à la gare. Comme de l'autre côté de la rue, "le trottoir sera élargi pour laisser plus de place aux piétons et aux terrasses des commerces", précise Simon Parmentier, chargé d'opération pour les travaux à la Métropole. Une tâche qui devrait être achevée au mois d'avril 2019, juste à temps pour l'inauguration de la station voisine de la ligne T4 et pour les derniers préparatifs de l'Armada.