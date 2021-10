Hors Normandie. Le boss, Bruce Springsteen, de retour avec un album et un documentaire sur Netflix

The boss is back. À 69 printemps passés Bruce Springsteen est encore et toujours au sommet. L'homme au plus de 130 millions de disques vendus, considéré par le magazine Rolling Stones comme étant le 36ème plus grand chanteur de tous les temps, vient de dévoiler le cd de son spectacle. Une sorte d'audio book en live sur lequel on peut retrouver les passages de son show et de délicieuses versions acoustiques de ses plus grands succès tel que "Dancing in the dark", "Born in the USA" ou encore "Born to run". L'album dure près de 2h30, contient plus de 35 pistes dont 16 titres lives.

Pendant plus d'un an son show a été un succès étant renouvelé 3 fois et le prix des places du Walter Kerr Theatre s'envolant à plus de 6000 dollars sur les sites de revente de billets. Un documentaire consacré à son show a également été mis en ligne sur la plateforme américaine Netflix ce dimanche 16 décembre.

