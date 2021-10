Fécamp. Fécamp : ils posent nus dans un calendrier pour la bonne cause

"Il y a les Dieux du stade, là, c'est les vieux du zoo", s'amuse Bruno Maesen, le gérant du Bar Zoo à Fécamp (Seine-Maritime). Avec ses clients, il a posé nu dans un calendrier publié en novembre 2018 et c'est un succès, pour la bonne cause.

Ce projet, c'est avant tout une histoire de potes. "Cette idée me trottait dans la tête depuis 3-4 ans, se rappelle-t-il, et puis un jour, j'ai lancé une annonce dans le bar et j'ai 24 personnes qui se sont proposées."

Tous se sont rendus en studio photo, en octobre 2018, pour prendre la pose et représenter les 12 mois de l'année. "Ce n'est jamais facile de se mettre nu mais il n'y a pas eu de problème parce que je connaissais tout le monde", explique Philippe Mouchel, le photographe et membre de la bande de copains.

Philippe Mouchel a ensuite minutieusement retouché les photographies : "ça m'est arrivé de terminer vers 4-5 heures du matin et de reprendre à 8 heures !" Il a passé les photos en noir et blanc, en laissant seuls les fruits en couleur et a fait quelques retouches sur les corps et surtout sur le décor pour avoir le rendu escompté.

Pour les enfants hospitalisés

Le calendrier est vendu 10 euros pour un coût de confection d'environ 6 euros (achat des fruits et impression). Les bénéfices sont destinés aux enfants hospitalisés à Fécamp.

Le rendu du calendrier est tel qu'une centaine d'exemplaires ont déjà été vendus et qu'une fois le calendrier publié, "une quarantaine de personnes sont venues pour demander à participer", raconte Bruno Maesen. Pour cela, il faudra désormais attendre l'an prochain et le nouveau projet. Le patron du bar et les clients ont déjà des idées, comme par exemple reproduire de célèbres affiches de film.