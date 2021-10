Rouen. Tennis de table (Pro A) : Choc de cadors entre Rouen et Hennebont

Ce Mardi 18 décembre, le SPO Rouen Tennis de Table reçoit Hennebont pour la 8e journée de Championnat de ProAM

Un gros coup à jouer

L'un des plus gros match de la saison aura lieu ce mardi au Kindarena pour la dernière de l'année à domicile. En effet, les joueurs du SPO Rouen recevront les leaders du championnat de ProA, Hennebont.

Avec une 3e place bien confirmée lors des journées précédentes avec une série de 4 victoires consécutives, les Rouennais peuvent faire changer la tête d'un classement où seulement 2 points font office d'écart entre nos normands et Hennebont. Les deux équipes ont chacune 6 victoires pour 1 seule défaite. Alors, le SPO Rouen saura-t'il déloger le Leader et grimper sur la plus haute marche du classement ? Réponse dans 48 heures maintenant !

Composition de Hennebont:

Shengpeng FAN n°24 fr

Liam PITCHFORD n°12 fr, Champion de Grande Bretagne en simple et en double en 2015

Cédric NUYTINCK n°27 fr, Champion de Belgique 2017 et 2018.

Quentin ROBINOT n° 18 fr, Médaille de Bronze aux championnats d'Europe par équipe en 2017

A LIRE AUSSI.

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen

Tennis de table : le SPO Rouen donne le ton

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de table : le SPO Rouen à Argentan, l'ALCL reçoit Grand-Quevilly

Tennis de Table : Rouen en tête du championnat