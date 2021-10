Caen. Un millier de manifestants dans les rues de Caen

Ils étaient un millier, ce vendredi 14 décembre 2018 dans les rues de Caen (Calvados). A l'appel de la CGT "pour une grande journée de mobilisation sociale", syndicalistes, et quelques étudiants se sont réunis, place Fondette à 11 heures, comme de nombreux autres cortèges partout en France. Pour la première fois, les gilets jaunes se sont également joints à la manifestation. " Des syndicalistes CGT étaient déjà avec nous sur les ronds-points, là, c'est juste plus officiel ", présente Lucile, gilet jaune. "On a les mêmes revendications sur le fond. On est tous concernés malgré certaines divergences", annonce Nathalie Jay, responsable du comité départemental CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires du Calvados. Objectif de la mobilisation : faire pression sur le gouvernement qui doit discuter prochainement d'une revalorisation du SMIC.

Gilets jaunes, syndicalistes et étudiants se réunissent devant l'ancien palais de justice à Caen avant de partir manifester en direction de la préfecture. pic.twitter.com/gSNoaOgdX9 — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 14 décembre 2018

Manifestation dans le calme

Le cortège a ensuite pris la direction du lycée Malherbe où une poignée de lycéens les ont rejoints avant de prendre la direction de la permanence de Fabrice Levigoureux, député La république en marche, absent. "De toute façon il n'est jamais là", regrette la syndicaliste. La manifestation s'est terminée dans le calme, peu avant 13 heures, devant la préfecture.