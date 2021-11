Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 4 Avril

Ce mercredi, le quinté se court sur l'hippodrome d'Angers, dans le Grand Prix de la ville d'Ecouflant. 18 chevaux tenteront de remporter cette belle épreuve pour trotteurs.

Rendez vous vers 13h50 pour connaître l'issue.





Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 5, le Cannibale, qui bénéficie ici d'un bel engagement. Ce cheval de valeur pourrait remporter sa seconde victoire sur notre sol car il a déjà montré de grosses qualités. Et le numéro 8, Snob de Corday, vainqueur dernièrement de la première étape du Grand national du Trot, et dont l'entourage a attendu cette épreuve.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 14, Prestige Guichen, qui vient de faire une rentrée en prévision de cette course, et qui s'annonce cette fois-ci compétitif pour jouer un bon rôle.





Il ajoute à sa sélection les numéros 6, Quota de Chahains, le 1, Quouna Matata, le 7, Rock Barbés, le 15, Robert Keeper, et le 11, Ragtime du Parc.

Voici donc le rappel de sa sélection : 5 - 8 - 14 - 6 - 1 - 7 - 15 - 11

Bons gains à tous et à demain !