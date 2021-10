Sainte-Marie-des-Champs. Près d'Yvetot, 50 pompiers mobilisés pour un violent incendie d'entrepôt

Un violent incendie s'est déclenché, jeudi 13 décembre 2018 à la mi-journée, dans un entrepôt à Sainte-Marie-des-Champs (Seine-Maritime), près d'Yvetot.

Ravagé par les flammes

Le bâtiment de 500 m² a été entièrement ravagé par les flammes. Il servait d'espace de stockage et de vente de matériel pour trois entreprises : "une entreprise de matériel de boucherie charcuterie, une société de nettoyage et un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile", précisent nos confrères du Courrier cauchois.

Au total, 48 sapeurs-pompiers avec 18 engins sont intervenus pour éteindre les flammes. Ils ont pu empêcher "la propagation du sinistre à deux bâtiments voisins ainsi qu'à des véhicules qui se trouvaient à proximité", poursuit le Courrier cauchois.

Il n'y a pas de victime.