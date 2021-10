Alençon. Tendance Live : Claudio Capéo sur la scène Anova d'Alençon

Claudio Capéo est un artiste qu'on ne présente plus, vraie révélation musicale de ces 2 dernières années, il ne quitte plus le paysage depuis sa 1ère apparition en 2016 avec son tube "un homme debout" (single de diamant et plus de 120 millions de vues sur youtube). Depuis, il enchaîne les succès avec ses singles "Riche" (single d'or), "ça va ça va" (single d'or) ou encore son duo sur "Un peu de rêve" avec Vitaa.

Numéro 1 des ventes

Son dernier album s'est classé numéro 1 des ventes dès sa sortie et cela pendant 5 semaines consécutives et s'est écoulé à plus de 800 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Après une tournée de 2 ans sold-out et un album certifié disque de diamant, Claudio Capéo, toujours armé de son accordéon, présente son nouvel album "Tant que rien n'arrête".

Claudio Capéo est un artiste sincère et généreux que Tendance Ouest porte dans son cœur et à l'antenne depuis sa révélation.