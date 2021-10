Tendance Live : Ionah Fink sur la scène Anova d'Alençon

Née le 5 juillet 1996 à Metz, elle est d'abord une artiste précoce ; danse classique à haut niveau, piano dès l'âge de 4 ans et chant bien sûr, pour le plaisir. Ses références "soul" (Amy Winehouse, Selah Sue, Lauryn Hill...) l'entraînent à San Diego où elle part vivre seule, à 19 ans, pour apprendre l'anglais. Son amour de la langue l'amène aux Cours Florent où elle apprend à dire les textes des autres et à habiter une scène. Comment imaginer que cette jeune fille sort d'un baccalauréat scientifique et décidera de tout plaquer, quelques mois plus tard, pour s'engager dans l'armée, de l'autre côté de l'Atlantique ?

Gendarme chanteuse ou chanteuse pompier ?

La veille de son départ vers la Martinique, le destin l'emmènera dans un studio de musique pour enregistrer le titre "Shot me down". Cette chanson, et sa voix finiront par la rattraper. Après un an de gendarmerie, une expérience inoubliable, riche et difficile à la fois, sa chanson la rappelle en métropole. En septembre 2018 elle retourne sur les bancs de l'école pour y reprendre des études en langues étrangères. Elle ouvre de nouveau les bouquins avec "Shot me down" dans les oreilles, laissé derrière elle un an auparavant. Mais la musique n'éteint pas cette voix intérieure qui la pousse à mettre sa vie au service des autres ; alors l'étudiante Ionah s'engage comme pompier volontaire en marge d'une carrière d'artiste.