Bellême. Le G6 "numérique" s'est réuni en Normandie

Le G6 Normand s'est réuni à Bellême (Orne), sur la thématique " numérique ", mardi 11 décembre 2018. Le président Normand Hervé Morin et les cinq présidents des cinq départements qui composent la région se sont retrouvés comme ils le font régulièrement.

Territoires et numérique

Ils se sont rencontrés dans le Perche. La thématique était centrée sur l'attractivité des territoires et sur le développement de la fibre optique sur 100 % du territoire ornais. À Bellême, 1600 habitants, une maison sur cinq appartient à des Parisiens. La petite commune ne compte pas moins de 85 commerces… et un golf 18 trous. Si autrefois les Franciliens n'étaient dans le Perche que l'été, il y a eu un réel " effet Bataclan " avec de nombreux parisiens qui ont quitté la capitale et qui vivent désormais à temps plein dans le Perche, ne faisant désormais qu'un ou deux rapides allers-retours dans la semaine pour leur travail.

Dans Elabo, la pépinière numérique de Bellême. - Eric Mas

Pépinière d'entreprises

C'est dans ce contexte que les six élus ont d'abord visité Elabo, tiers-lieu du Perche normand, pour les télétravailleurs et les locaux. Cette pépinière d'entreprises abrite aussi un télécentre et un Fab-Lab. D'où l'importance du développement numérique du territoire, et notamment de la fibre qui arrivera chez tous les Ornais d'ici 2023, avec le soutien de la région. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

Lors de la visite de l'entreprise Cousette. - Eric Mas

Vendre du tissu sur Internet !

L'entreprise Cousette qu'on ensuite visité les six élus est née de la volonté d'un couple, de quitter Clamart (Hauts-de-Seine) pour retrouver un meilleur confort de vie. Après un passage dans la pépinière d'entreprises, ils sont désormais installés dans un bâtiment de la zone artisanale de Bellême. Leur entreprise qui réalise 700 000 euros de chiffre d'affaires en vendant du tissu sur Internet, compte deux salariées à temps plein, une à temps partiel, et des " extras " pour répondre aux pics d'activité. Leur activité très concurrentielle se développe en créant ses propres tissus pour vêtements, mais aussi en développant des patrons pour les couturières. Un exemple de développement d'entreprise suivi avec intérêt par Hervé Morin, président de la région Normandie :

|son2]