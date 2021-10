Rouen. Stationnement : de nouvelles zones payantes à Rouen

La décision passerait presque inaperçue, dans le compte-rendu du dernier conseil municipal. Réunis le lundi 10 décembre 2018, les élus Rouennais (Seine-Maritime) ont décidé d'agrandir le périmètre des zones où le stationnement est payant. Certains quartiers en périphérie du centre-ville, où les automobilistes ont leurs habitudes pour éviter les horodateurs, seront donc concernés dès 2019 par cette nouvelle politique tarifaire.

Les places gratuites en voie d'extinction ?

À partir du mardi 1er janvier 2019, l'avenue Jacques-Cartier sera la première concernée car elle passera en zone "courte durée", celle qui affiche les prix les plus élevés. Le mercredi 1er mai 2019, c'est le quartier Luciline qui suivra en devenant une zone de "moyenne durée", toujours payante mais avec des tarifs moins élevés. Une mesure censée "limiter l'impact du stationnement et de la circulation dans cet écoquartier" selon la Ville.

Cette vague de changements prendra fin à l'été, plus précisément le lundi 1er juillet 2019, avec de grands chambardements de plusieurs côtés de Rouen. Dans le centre, c'est l'Ile Lacroix qui passera en zone "moyenne durée", où le stationnement doit être limité à 4 heures, sans quoi la facture gonfle à vue d'œil. Par exemple, les 4 heures coûtent 4,80€ alors que pour dix minutes de plus, le montant sera de 17€. Le même sort attend à partir de la même date le quartier Saint-Gervais, celui de la gare, les boulevards de la Marne et de l'Yser, la route de Darnétal et la route de Neufchâtel.

Une mesure qui doit permettre "aux Rouennaises et Rouennais de disposer de davantage de places vacantes, grâce à une meilleure rotation des véhicules". Mais elle pourrait également nuire à l'attractivité du centre-ville.