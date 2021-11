Roller hockey : les Conquérants baissent les armes

"C'est difficile à avaler et ça fait bizarre, reconnaît son capitaine et entraîneur Antoine Rage. Tout s'arrête d'un coup. On essaie de penser à la saison prochaine mais on va avoir trois gros mois de vide. C'est dur." Les Conquérants auraient fait un grand pas vers les phases finales en s'imposant dans les Hauts-de-Seine, leur deuxième mi-temps les en a privés.

"On a été respectueux des consignes et opportunistes en première mi-temps, souligne Antoine Rage. On menait 3-2. On s'est un tout petit peu relâché et on l'a payé cash. On n'a pas su tenir pendant 50 minutes ce qu'on avait demandé. À ce niveau de compétition, ce n'est pas possible de prétendre à mieux." Caen jouera un dernier match pour du beurre, samedi 7 avril contre Reims.