Handball (N1F) : Colombelles sur la bonne voie

Solidement accroché au top 5 depuis l'entame de la saison, le CLCH est désormais sixième à trois points seulement de la zone de relégation. Les statistiques n'inspirent pas à un optimisme béat mais la récente prestation réalisée contre le leader du championnat a de quoi rassurer. "Cet état d'esprit-là va nous permettre de nous en sortir", lance Philippe Breysacher. Fortement diminuées par les absences, contraintes de tourner avec une seule remplaçante valide, les Colombelloises se sont battues comme des diablesses contre Lille. Après une entame de qualité, Colombelles a néanmoins craqué dans les dix dernières minutes de la première mi-temps (9-16, 30').

Emmené par Alisson Breysacher, Marion Gaignon et Marie Gagez, le CLCH n'a pas abdiqué pour autant, refaisant progressivement surface. Quand Esther Durand concrétisa une attaque rapide à l'approche du money time, l'espoir restait permis (25-28, 27'). Il allait être de courte durée. "On se tue nous-mêmes à ce moment-là, peste Philippe Breysacher. Notre adversaire panique mais on lui donne deux ballons de suite." Vainqueur honorifique de la deuxième mi-temps, Colombelles a livré une prestation consistante. "Il y a eu de très bonnes séquences de jeu." Colombelles reprendra le championnat au complet le 21 avril.