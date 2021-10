Villebadin. Gilets jaunes : cinq maires de l'Orne crient Halte aux feux !

L'acte 4 de la mobilisation des Gilets Jaunes, samedi 8 décembre 2018 : un groupe de maires ruraux de l'Orne lance un appel Halte aux feux ! : ils sont déterminés à aider au retour au calme et ils se proposent de façon apolitique de mener une grande réflexion citoyenne. Ces élus républicains appellent tous les maires de France à rejoindre leur initiative dès aujourd'hui, pour aider au retour au calme. Pour qu'un dialogue démocratique se substitue aux actes de violence.

Ces maires appellent au dialogue pour construire l'avenir

Ces maires estiment qu'il faut immédiatement arrêter tout ce qui peut conduire au chaos, nuire aux habitants, aux commerçants, aux forces de sécurité, à la démocratie, à la Patrie, et à l'image du Pays. Ces élus considèrent que le mouvement des Gilets Jaunes aura eu le mérite d'avoir mis en évidence qu'il fallait repenser notre modèle social et démocratique, l'adapter au 21e siècle, et aux évolutions beaucoup plus rapides de notre monde. Ils se proposent de contribuer à l'organisation de cette grande mutation, au plus près des habitants.

Philippe Toussaint, maire-délégué de Villebadin, 140 habitants près d'Argentan, est l'un des élus signataires de ce texte :

Selon les signataires de cet appel, cette grande réflexion citoyenne pourrait s'organiser lors de réunions publiques, mais aussi via une plate-forme numérique, en repartant de la base de la démocratie, la commune.