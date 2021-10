Caen. Led Zep' dans la boîte à musique du 4 décembre

Il y a 38 ans jour pour jour, le jeudi 4 décembre 1980, Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones annonçaient par communiqué la fin de Led Zeppelin, 12 ans après la création du groupe. Une dissolution qui intervenait quelques mois après la mort du batteur du groupe Jonh Bomhan. De la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, le groupe britannique a eu le temps de vendre plus de 100 millions d'albums et de laisser à la chanson quelques morceaux de légende comme celui-là.

