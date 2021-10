Saint-Étienne-du-Rouvray. Bonne table : des spécialités lusitaniennes à Saint-Étienne-du-Rouvray

La belle affluence et la nécessité de réserver sa table sont de bons indices, pour un établissement ouvert depuis tout juste deux semaines. À mi-chemin entre Diochon et le Zenith, sur l'avenue des Canadiens, la Taberna portuguesa ne passe pas inaperçue avec sa devanture aux couleurs vert et rouge du drapeau lusitanien. À l'intérieur, l'ambiance est beaucoup plus sobre tout en restant conviviale. Dans la salle, l'animation est assurée par le serveur qui apporte et découpe avec dextérité les morceaux de viandes grillés à la demande.

Des assiettes gourmandes et très généreuses

Et au menu, alors ? Des spécialités portugaises, forcément ! De la morue, de la dorade, une escalope de volaille avec une sauce au chorizo, une farandole de viandes… Mais ce pourquoi nous sommes venus, c'est la francesinha. La serveuse nous apporte donc "un croque-monsieur à la portugaise". Le pain de mie, le jambon et le fromage sont bien là, mais il faut y ajouter des morceaux de chorizo et de steak de bœuf. Avec une sauce un peu épicée pour relever le tout, l'ensemble est délicieux. Mais avec la généreuse portion de frites qui l'accompagne, il faut de l'appétit pour en venir à bout. Deux de mes collègues calent à la moitié de leurs assiettes. Pour ma part, c'est la gourmandise qui m'aide à terminer. Le dernier de notre tablée, conquis, en redemande !

Très copieuse, la francesinha est un repas à elle toute seule et nous faisons l'impasse sur les pasteis de nate et autres douceurs. Pour 19,50€ avec une boisson, cette pause-déjeuner aux accents portugais est parfaite.

Pratique. 3b, avenue des Canadiens à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tél. 02 35 32 42 14