Comédie. Conflictuelle : une pièce inédite à découvrir près de Rouen

C'est une pièce toute récente que nous propose de découvrir le comédien et metteur en scène Franck Lehman, puisque jusqu'à présent elle n'a été jouée qu'une seule fois début novembre 2018, à Sainte-Marie-des-Champs (Seine-Maritime).

Mais la tournée commence pour la troupe des K barrés. 17 dates sont déjà annoncées pour cette saison en Seine-Maritime. Franck nous parle de cette nouvelle pièce :

Quel a été votre parcours ?

"Depuis 20 ans, je pratique le théâtre en amateur entre Paris, la Bretagne et la Normandie. Alors que j'étais employé par EDF, j'ai fondé pour mes collègues la troupe des Paranos afin d'améliorer le bien-être au travail. De fil en aiguille, j'ai décidé de me consacrer pleinement au théâtre : je viens d'obtenir mon diplôme aux cours Florent et j'ai choisi de me reconvertir en fondant mon EURL cette année. J'effectue du coaching en entreprise et des interventions dans le cadre scolaire, bénéficiant d'un agrément du rectorat en tant que comédien et metteur en scène. D'autre part, je donne des cours de théâtre à Darnétal, à Yvetot et à Montville. En 2015 j'ai fondé la troupe de K barrés qui recense aujourd'hui une centaine d'adhérents. Conflictuelle est ma troisième création."

Quelle est la particularité de cette pièce ?

"Pour écrire cette pièce, je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir au cours Florent. C'est un mélange entre l'univers des Deschiens et des Monty Python, des tontons flingueurs, de Louis de Funès ou encore des Bodin's. C'est d'abord l'histoire du meurtre de Ladalida et c'est sur ces propos que commence la pièce. Il s'agit d'une enquête qui révèle des personnages hauts en couleurs : c'est l'occasion de présenter une galerie de personnages truculents. Ce sont des caricatures et chacun incarne un des travers du genre humain : la méchanceté, l'hypocrisie, la bêtise, la naïveté, la moquerie, l'escroquerie. C'est une pièce véritablement caustique et burlesque dans laquelle je force les traits des caractères de chacun."

Qui sont les personnages de la pièce ?

"Il y a 18 personnages. C'est difficile de tous les nommer mais il y a notamment un inspecteur déjanté, une star de la chanson revenue d'outre tombe, une voyante avide, un loubard, des mégères, une naïve, une gamine maltraitée, un majordome, deux femmes de ménages (tic et toc), le parrain et la marraine (peu fréquentable), une veuve, un couple en mal de sensations. Le casting change à chaque représentation ce qui permet à chacun de mes élèves de trouver sa place dans ce spectacle. Je joue moi-même à l'Écho du Robec le rôle de l'inspecteur et celui de Raymond (un fan du PSG effondré par la défaite de son équipe)."

Samedi 15 décembre 2018 à 20h30 à l'Écho du Robec à Darnétal. 8 à 12€. echodurobec.com